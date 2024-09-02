Врач рассказал, по каким признакам легко распознать инсульт

Врач-кардиолог-терапевт, кандидат медицинских наук Анна Юрьевна Черемисина рассказала о признаках инсульта, по которым можно распознать недуг.

© Вечерняя Москва

Один из ключевых признаков инсульта — резкое нарушение моторики и речи, а также внезапная слабость или онемение в лице, руке или ноге, зачастую на одной стороне. Также не стоит игнорировать симптомы, связанные со спутанностью сознания, нарушениями речи и проблемами с распознаванием чужой речи.

Внезапная потеря равновесия, головокружение, нарушение координации, головная боль, ухудшение зрения, выпадение полей зрения, потеря сознания или эпилептический приступ также относятся к признакам инсульта.

Черемисина отметила, что для геморрагического инсульта характерна внезапная «громоподобная» головная боль, передает «МК».

Привычка проводить много времени в смартфоне сокращает жизнь, приводит к потере интереса к реальности и снижает физическую активность. К такому неутешительному выводу пришел доктор Джейсон Нагата из Калифорнийского университета. По его словам, каждый дополнительный час у экрана ежедневно повышает риск развития ишемической болезни сердца на 55 процентов, инсульта — на 58 процентов и общих болезней сердца — на 32 процента. Действительно ли чрезмерное увлечение смартфоном пагубно влияет на сердце и как обезопасить себя от его влияния, «Вечерняя Москва» узнала у кардиолога Юрия Серебрянского.