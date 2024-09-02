Врачи обнаружили таракана в дыхательных путях пациента, обратившегося в больницу с жалобами на плохое самочувствие, сообщает портал Asia One. У 58-летнего жителя провинции Хайнань был хронический кашель, а также непрекращающийся неприятный запах изо рта.

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Согласно публикации, мужчина также рассказал медикам, что несколько дней назад он почувствовал, как какое-то насекомое заползло ему в нос. Обследование подтвердило наличие постороннего предмета в дыхательных путях китайца. Было принято решение прооперировать мужчину, хирургам удалось извлечь из его горла таракана. Спустя пять дней пациент пошел на поправку, и его выписали домой.

Ранее в Ленинградской области шестилетний мальчик начал задыхаться после того, как его укусила оса. Ребенка спасли сотрудники Госавтоинспекции, оперативно доставившие его в больницу, где несовершеннолетнему оказали помощь. Медики подтвердили, что жизнь мальчика действительно была под угрозой.

До этого в Индии годовалый мальчик по имени Рианш укусил змею, после чего животное погибло. В одной из деревень штата Бихар ребенок засунул в рот черную змею, пока его мать ненадолго отвлеклась.