Гинеколог развеял мифы о поздней беременности

Мифы о поздней беременности развеяла в беседе с «Мослентой» основатель и главный врач центра персонального здоровья «Генезис» акушер-гинеколог Анастасия Семененко. Она заявила, что в этом нет ничего страшного.

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«Одно из главных заблуждений — то, что после 40 лет наступление беременности осложняется, а то и вовсе невозможно. Это совсем не так. Да, после 40 лет овуляторных циклов становится меньше. Но мы часто видим ситуации, когда женщина перестает предохраняться, считая, что уже ничего не будет, и прекрасно беременеет», — сказала эксперт и отметила, что, если за полгода попытки забеременеть естественным путем не принесут результата, лучше не затягивать и обратиться к репродуктологу.

Второй по популярности миф — это рождение в позднем возрасте детей с генетическими или другими отклонениями. По словам специалиста, это может произойти с женщиной любого возраста. Однако в современных центрах есть обширный комплекс обследований, позволяющий выявить возможные проблемы и принять необходимые меры на самых ранних сроках беременности.

Семененко также рассказала, что женщины боятся сложностей в течение беременности и восстановлении после родов. И это отчасти правда, потому что с возрастом в организме женщины накапливаются различные дефициты, в коже становится меньше коллагена, который помогает, например, сократиться коже живота. Поэтому подходить к планированию беременности стоит со специалистом, который поможет подготовить организм. А во время восстановления не стоит пренебрегать косметическими процедурами и спортом. Сейчас есть огромный выбор и того, и другого. Они помогают женщинам не только вернуть прежние формы, но иногда даже выглядеть лучше, чем до беременности.

Еще среди мифов, далеких от реальности, врач перечислила родоразрешение кесаревым сечением, что вовсе не обязательно и не зависит от возраста женщины. Также от него не зависит состояние здоровья ребенка — многие считают, что у возрастных мам дети рождаются слабее, чем у молодых. Однако при планировании беременности, а к этому внимательнее подходят именно женщины постарше, шансов родить крепкого и здорового малыша намного больше.

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