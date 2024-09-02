Тошнота и диарея: врач перечислил побочки сахарозаменителей

Сахарозаменитель при нарушении дозировки может нанести вред здоровью. Об этом «Клопс» рассказала врач-терапевт, диетолог Наталья Калина.

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Искусственный подсластитель содержит меньше калорий, чем его натуральный аналог, в нём нет простых углеводов. Выпускается он в виде жидкости, порошка и таблеток.

«Часто заменитель употребляют люди, кому по медицинским показателям запрещён сахар. Или при желании похудеть», — обратила внимание доктор.

Подсластитель можно добавлять в горячие напитки, он не меняет своих свойств и не вызывает кариеса. Но при чрезмерном увлечении возможны и побочные эффекты.

«Очень важно соблюдать суточную норму — не более 30 грамм. Вещество действует как слабительное в дозировке от 50 грамм!» — предупредила диетолог.

Избыточное употребление способствует развитию дисбактериоза, вызывает диарею, тошноту и вздутие в кишечнике, продолжила врач.

Если использовать этот продукт для снижения веса, то эффекта будет мало. Подсластитель вызывает аппетит и тягу к сладкому, а это при борьбе за стройность может дать обратный результат.

«Важно соблюдать дозировку и учитывать возможные риски при злоупотреблении продуктом», — заключила Наталья Калина.

Доктор объяснил, что на самом деле вызывает аллергию на сладкое.