Чем опасны летучие мыши в России

Подмосковные летучие мыши при укусе могут заразить человека бешенством, рассказала aif.ru биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США), известный медицинский блогер Анча Баранова. По ее словам, других опасных патогенов у этих животных в регионе выявлено не было.

© unsplash

Биолог отметила, что такие случаи встречаются крайне редко, однако они все же бывают. Так, пять лет назад на подругу Барановой села летучая мышь и укусила ее после того, как женщина пыталась ее отцепить. После этого пострадавшей пришлось пройти курс профилактических уколов от бешенства.

Существуют и другие ситуации, в которых необходимо вести себя осторожно. Например, если после долгого отсутствия на даче человек находит на чердаке дома стаю летучих мышей. Они улетят самостоятельно, но после их пребывания нужно основательно убраться, подчеркнула Баранова.

"После них нужно обязательно проводить уборку, и делать это необходимо очень осторожно, соблюдая гигиенические меры защиты. В респираторе и плотных резиновых перчатках, используя для обработки хлорку. Почему? Мыши могут передать вирусы человеку не только со слюной при укусе, но и через свое гуано, это основной путь заражения", — указала блогер.

Ранее главный садовод России Октябрина Ганичкина рассказала, что все пути проникновения в дачный дом, например окна и двери, необходимо укрепить перед холодами для защиты от грызунов и воров. По ее словам, отпугнуть нежеланных гостей поможет также сигнализация.