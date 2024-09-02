Низкий уровень холестерина не обязательно является признаком хорошего здоровья, рассказала врач клинической лабораторной диагностики Любовь Станкевич. Миф о высоком холестерине она развеяла в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Станкевич, сам по себе уровень холестерина не является единственным и основным критерием для назначения статинов.

«Холестерин — это не враг организма, как многие могут думать, а, наоборот, вещество, выполняющее множество важных функций. Например, он необходим для синтеза стероидных гормонов, которые включают половые гормоны и кортикостероиды, а также для правильного формирования и функционирования нервной системы», — рассказала она.

При этом, продолжила диагност, холестерин может снижаться во время инфекционных заболеваний, таких как грипп. Наибольшую опасность представляет холестерин, связанный с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП), именно их уровень является важным показателем при принятии решения о назначении статинов, объяснила врач.

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Юлия Онуфрийчук развеяла миф об обезжиренных продуктах. Диетолог заявила, что в обезжиренном молоке и сметане значительно меньше витаминов, чем в молоке жирностью 3,2 процента и сметане жирностью 20 процентов, при этом их калорийность отличается несильно.