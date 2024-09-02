Медики спасли женщину от редкой внутриутробной аномалии

Подмосковные медики спасли 30-летнюю россиянку от внутриутробной аномалии — кисты урахуса, рассказал NEWS.ru заведующий урологическим отделением Мытищинской больницы Зелимхан Лечиев. По его словам, у пациентки обнаружили новообразование диаметром четыре сантиметра.

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"Специалисты именуют эту патологию кистой урахуса. У пациентки она выросла до 4 см в диаметре. Такая аномалия редко встречается у взрослых старше 30 лет. Урахус — временный мочевой проток во время внутриутробного развития ребенка. Ко второй половине беременности зарастает. Если полностью не закрывается, может сформироваться киста, которая со временем разрастается, создает дискомфорт, есть риски возникновения опухоли и инфицирования", — отметил Лечиев.

Эксперт объяснил, что киста урахуса не имеет отношения к воспалению мочевого пузыря, несмотря на симптомы цистита. Он отметил, что пациентке провели двухчасовую лапароскопическую операцию.

"Пришлось иметь дело с большим дефектом органа, поскольку образование плотно предлежало к его стенке. Успешно удалили новообразование, восстановили анатомию и функцию мочевого пузыря. Женщина идет на поправку. Операция вернула ей качество жизни и избавила от риска осложнений", — подытожил Лечиев.

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