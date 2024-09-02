Возможные причины развития рака яичников

Один из самых распространенных видов рака невероятно коварен — в 40% случаев его распознают на поздних сроках. При этом спровоцировать рост раковых клеток может множество факторов. Гинеколог Оксана Романова поясняет, какие моменты в нашей жизни в большинстве случаев становятся причиной развития страшного заболевания.

Чем старше женщина, тем выше риски

Несмотря на то, что за последние 10 лет рак яичников значительно «помолодел» — примерно треть пациентов с этим диагнозом не достигла 40 лет — его диагностируют чаще всего после 45 лет. Как объясняет этот момент наш эксперт, молодым людям проще справиться с агрессивными клетками благодаря хорошему иммунитету. Клетки могут мутировать не так быстро, когда организм активен и человек избегает вредных зависимостей. Конечно, возраст не может быть провоцирующим фактором в 100% случаев, однако, чем старше женщина, тем больше внимания ей стоит уделять своей репродуктивной системе.

Курильщицы страдают от рака в три раза чаще

Даже легкие сигареты наносят чудовищный вред организму. Оксана:

«Курение вызывает муцинозный рак яичников. В моей практике все, кому ставили подобный диагноз, имели эту вредную привычку».

Не забывайте, что курение и алкоголь делают организм менее выносливым и все системы борются с выводом токсинов из организма вместо того, чтобы предотвращать развитие раковых клеток.

Слишком ранняя менструация

В норме менструальный цикл начинает устанавливаться с 13 лет. Но в некоторых случаях первая менструация наступает в возрасте 9—10 лет. Кажется, в этом нет ничего страшного, так как современные дети взрослеют физиологически довольно рано. Тем не менее, наш эксперт предупреждает, что такая ранняя настройка репродуктивной системы может стать косвенной причиной рака яичников. Еще больше внимания родителям девочки стоит уделить в том случае, если менструация становится болезненной или обильной. Возможны гормональные нарушения, которые необходимо скорректировать под руководством специалиста.

Кисты яичников

Доброкачественные образования на яичниках нередко перерождаются, а потому при обнаружении кисты важно регулярно проверять ее состояние. Оксана:

«Большинство женщин сталкиваются с кистами в период детородного возраста. Они могут говорить о гормональных сбоях, не игнорируйте их появление».

Киста редко доставляет дискомфорт, однако нарушения цикла и регулярные боли — серьезный повод обратиться к врачу.

Эндометриоз

Заболевание опасно тем, что эндометрий часто разрастается за пределами полости матки. Сам по себе эндометриоз не является основной причиной развития рака яичников, тем не менее на его фоне повышаются риски развития раковых клеток. Избавиться от эндометриоза полностью невозможно, однако реально держать его под контролем, чтобы избежать любых неприятных последствий для вашей репродуктивной системы, в том числе и бесплодия.