Аллергикам посоветовали переезжать из мегаполисов

В больших городах много триггеров, которые могут спровоцировать приступ. Таким мнением заведующая амбулаторным отделением №1 Морозовской больницы Анастасия Константинова поделилась в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы — люди, живущие мегаполисе. К сожалению, у нас больше каких-то триггеров, которые могут вызывать аллергические реакции. Переехать из мегаполиса, наверное, прекрасный вариант и совет. Не все, наверное, хотят. И, возможно, не все могут переехать из мегаполиса, но это проблема современного общества. С этим надо как-то примириться. К сожалению, какие-то моменты, связанные с аллергией, в обществе возрастают».

Ранее стало известно, что ФМБА начинает набор добровольцев для испытаний вакцины от аллергии на берёзу. Минздрав выдал соответствующее разрешение.