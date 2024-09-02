Подросток обратился к врачам с тошнотой и оказался болен раком

В начале 2023 года 14-летний Оскар Фэйрс стал жаловаться на недомогание. Однако врачи списали его состояние — учащенное сердцебиение, слабость, тошноту и головные боли — на стресс, который переживают многие подростки. В итоге оказалось, что парень болен раком, сообщает The Sun.

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Когда Фэйрс обратился к медикам с жалобой на постоянное недомогание, те посчитали, что у него подростковый стресс, и отправили к специалисту. Однако со временем состояние подростка ухудшалось. Врачи не могли поставить точный диагноз, но, видя состояние сына, мать потребовала от медиков провести МРТ. Обследование показало, что у парня опухоль головного мозга — эпендимома — размером семь сантиметров.

Фэйрс перенес семь операций и несколько курсов химио- и радиотерапии. Но последние анализы показали, что лечение было безуспешным — раковые клетки размножились. Врачи заявили, что помочь пациенту уже не могут, и предложили лишь паллиативную помощь.

Ранее стала известна история 27-летней девушки, у которой врачи не увидели опухоль размером с мяч. В результате ей с опозданием диагностировали рак на запущенной стадии.