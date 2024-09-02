Прогулки названы универсальным средством в борьбе с ожирением у детей

Ходьбой следует заниматься в течение получаса и постепенно увеличивать нагрузку.

Чтобы помочь ребёнку в похудении, менять образ жизни необходимо всей семье, подчеркнула заведующая амбулаторным отделением №1 Морозовской больницы Анастасия Константинова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Бороться с ожирением надо комплексно. Сев на диету, ограничив количество калорий, скорее всего, мы добьёмся результата, но, скажем так, временного. Потому что борьба с ожирением — это образ жизни. Самый лучший пример — это пример всей семьи. Как можно быстрее своим примером показывать ребёнку, что жизнь должна быть не только сидячей, но и активной. Самое простое, с чего мы можем начать, и это доступно абсолютно каждому, для этого не нужно никакого инвентаря — это пешие прогулки. Это вообще прекрасный универсальный совет от многих заболеваний. От волшебного диагноза ВСД, которого по факту не существует. Не надо бегать. Надо начинать с постепенного увеличения физической нагрузки. Нет универсальной формулы, сколько нам нужно сделать шагов. Если мы хотя бы в течение получаса будем двигаться активно, то этого будет достаточно».

Ранее диетолог констатировала «пандемию» ожирения среди российских детей. Каждый десятый ребёнок в стране имеет «экстраординарный» вес. Наследственная предрасположенность к набору массы немаловажна. Школьников нельзя раскармливать, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор медицинских наук, старший научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии НИИ питания Елена Павловская.