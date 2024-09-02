Врач назвала безопасные способы снижения холестерина

Кандидат медицинских наук Любовь Станкевич поделилась важной информацией о современных методах борьбы с повышенным уровнем холестерина, не требующих применения статинов. По словам эксперта, в последнее время все чаще возникают сомнения относительно пользы и безопасности этих препаратов.

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Высокий уровень холестерина — серьёзный фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако для поддержания нормальных показателей вовсе не обязательно полагаться исключительно на статины. Специалисты отмечают, что данные препараты могут вызывать побочные эффекты, включая проблемы с печенью. В качестве альтернативы всё больше врачей назначают лекарства на основе эзетимиба или ингибиторов PCSK9.

Станкевич также подчеркнула, что помимо медикаментозной терапии, существуют и другие способы поддержания холестерина в пределах нормы. Например, регулярный прием омега-3 жирных кислот и витамина D может способствовать снижению уровня «плохого» холестерина. Кроме того, в качестве вспомогательного средства можно включить в рацион чеснок, хотя его эффект носит скорее профилактический характер и не может заменить полноценное лечение.

Таким образом, выбор оптимального метода снижения холестерина должен учитывать индивидуальные особенности пациента и возможные риски, связанные с применением тех или иных препаратов.

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