Трихолог объяснила, чем может закончиться прием популярного БАДа

Трихолог Аверкина: БАДы омега-3 не стоит принимать перед операциями. Многие считают витамины и БАДы абсолютным добром, которое, если принимать согласно всем рекомендациям, может сотворить чудеса со здоровьем. Однако специалистка объяснила, что мало следить за дозировкой — нужно ещё и изучить противопоказания. Как и кому может навредить омега-3 — далее в материале.

Противопоказания к омеге-3

Как рассказала трихолог Анна Аверкина, жирные кислоты омега-3 имеют свойство окисляться и накапливать свободные радикалы (канцерогены), поэтому БАДы нужно хранить в тёмном и прохладном месте и не принимать после истечения срока годности.

Но, даже если с витаминами всё в порядке, важно помнить, что:

они разжижают кровь, поэтому их нельзя принимать перед операциями или вместе с антикоагулянтами; они могут вызвать расстройства ЖКТ (диарею или изжогу). В таком случае врач советует принимать БАДы во время еды, пишет «Газета.Ru».

Чем грозит недостаток омеги-3

Когда в организме не хватает жирных кислот, то:

ногти становятся ломкими;

волосы начинают выпадать;

кожа становится более сухой;

воспалительные процессы на коже усиливаются (экзема и псориаз);

может возникнуть депрессия и тревожность;

повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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