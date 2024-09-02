Трихолог объяснила, чем может закончиться прием популярного БАДа

Кровотечения и диарея. Чем может закончиться приём популярного БАДа
Трихолог Аверкина: БАДы омега-3 не стоит принимать перед операциями. Многие считают витамины и БАДы абсолютным добром, которое, если принимать согласно всем рекомендациям, может сотворить чудеса со здоровьем. Однако специалистка объяснила, что мало следить за дозировкой — нужно ещё и изучить противопоказания. Как и кому может навредить омега-3 — далее в материале.
Противопоказания к омеге-3
Как рассказала трихолог Анна Аверкина, жирные кислоты омега-3 имеют свойство окисляться и накапливать свободные радикалы (канцерогены), поэтому БАДы нужно хранить в тёмном и прохладном месте и не принимать после истечения срока годности.
Но, даже если с витаминами всё в порядке, важно помнить, что:
- они разжижают кровь, поэтому их нельзя принимать перед операциями или вместе с антикоагулянтами;
- они могут вызвать расстройства ЖКТ (диарею или изжогу). В таком случае врач советует принимать БАДы во время еды, пишет «Газета.Ru».
Чем грозит недостаток омеги-3
Когда в организме не хватает жирных кислот, то:
- ногти становятся ломкими;
- волосы начинают выпадать;
- кожа становится более сухой;
- воспалительные процессы на коже усиливаются (экзема и псориаз);
- может возникнуть депрессия и тревожность;
- повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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