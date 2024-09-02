Названы основные причины кровотечения после секса

Гинекологи Ян Карри и Энн Хендерсон рассказали, что некоторые женщины после полового акта замечают небольшие кровотечения. В комментарии для Women`s Health врачи назвали основные причины ее появления.

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По словам доктором, кровь во время и после интимной близости может появляться при передающихся половым путем инфекциях, гонорее и хламидиозе, пари полипах шейки матки, эндометриозе и в редких случаях — при раке шейки матки.

«Когда кровотечение возникает из шейки матки, наиболее распространенными причинами являются доброкачественные образования. Полипы можно удалить во время малотравматичной операции. Инфекции требуют назначения терапии. А лечение эндометриоза и раковых опухолей требует наиболее пристального внимания», — объяснил Хендерсон.

Также кровь во время интимной близости может появляться из-за недостаточного количества смазки и как следствие — микротравм во влагалище, уточнили эксперты. Гинекологи добавили, что у недавно родивших женщин кровотечение может быть обусловлено изменением гормонального фона.

Ранее гинеколог Анастасия Кудисова предупредила о половых инфекциях, передающихся в быту. По ее словам, паразитарными ИППП (трихомонадой, вшами, чесоточными клещами) можно заразиться, например, при контакте с загрязненными вещами и предметами общего пользования, в частности, с одеждой, полотенцами или простынями.