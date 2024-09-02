От бацилл до дрожжей: какие бактерии водятся в кофемашинах

В грязных кофемашинах водятся вызывающие менингит бактерии, заявил в беседе с NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. По ее словам, не нужно оставлять воду и молоко в резервуарах кофемашины, также ее необходимо тщательно промывать и просушивать, дезинфицировать.

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"Кофемашина часто работает в режиме нон-стоп, при этом сотрудники и обслуживающий персонал могут пренебречь чисткой данного прибора. Хотя в кофемашинах могут завестись и размножиться различные бактерии — ацинетобактеры, кокки, бациллы, плесень, грибки, дрожжи", — сказала Лялина.

Эксперт рассказала, что особенно активно бактерии размножаются в самых влажных узлах кофемашины, где скапливаются остатки кофейной гущи: в резервуарах для воды и молока, на кофейном фильтре или в капсульной камере.

"Подобные микроорганизмы устойчивы к внешним воздействиям. Например, выживают при температуре до 96 градусов Цельсия. Именно до такой температуры нагреваются детали кофемашины. Выросшие в таких условиях грибки или бактерии устойчивы к подобным воздействиям", — отметила она.

Лялина рассказала, что в гуще, например, находятся вызывающие менингит энтерококки. Она подчеркнула, что недуг смертельно опасен, а среди осложнений — глухота и эпилепсия, а также задержка развития у детей. Энтерококки также провоцируют кишечные расстройства и болезни мочеполовой системы.

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