Кардиолог предупредил о неочевидных симптомах аритмии

Симптомы аритмии зачастую неочевидны и могут быть легко упущены, предупредила в беседе с RT кардиолог, врач-аритмолог Мария Серова.

© unsplash

«Нерегулярный ритм сердца, учащённое или замедленное сердцебиение, перебои в работе сердца, общая слабость, снижение переносимости нагрузки и работоспособности — всё это может восприниматься как незначительные проявления, особенно у молодёжи. Однако это заблуждение: аритмия — угрожающее жизни заболевание, выживаемость от последствий этого заболевания на 7% ниже, чем от онкологии», — рассказала эксперт.

Особенно, по её словам, опасной формой является фибрилляция предсердий, которая увеличивает риск инсульта в пять раз, сердечной недостаточности — в три раза, общую смертность — в два-три раза.

«Именно с фибрилляцией предсердий связано 40% смертей от инсульта», — подчеркнула собеседница RT.

Как рассказала врач, чтобы уберечь себя от болезни, необходимо проходить диспансеризации, а при любых подозрениях на аритмию — обратиться к специалисту.

«По различным данным, до 50—87% пациентов на момент начала заболевания не испытывают симптомы, поэтому регулярные медицинские осмотры и мониторинг сердечного ритма помогут выявить аритмию на ранних стадиях. Помогут также и гаджеты: нередко бывают ситуации, когда люди выявили у себя аритмию с помощью умных часов или устройств для самостоятельной регистрации ЭКГ. Мы проверяем эти данные уже с помощью различных исследований и назначаем лечение», — объяснила она.

Для лечения фибрилляции предсердий, самого опасного вида аритмии, рекомендуют наиболее распространённый в России метод — радиочастотную абляцию, рассказала Серова.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин посоветовал в беседе с RT перед применением биологически активных добавок проконсультироваться с врачом.