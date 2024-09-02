Врач Антонина Стародубова предостерегла россиян от использования «Оземпика», «Семавика», «Квинсента» и других препаратов на основе семаглутида как средство похудения. Эксперт предупредила, что побочные эффекты при их приеме могут быть опасны для жизни.

Инъекции семаглутида врачи прописывают пациентам с диабетом 2-го типа для контроля уровня сахара в крови.

Однако у препарата есть и второе действие, сделавшее его популярным среди знаменитостей, которые ищут возможность быстро сбросить вес.

В применении «Оземпика» для этих целей признались Ким Кардашьян, Кристина Агилера и Кэти Перри.

Среди российских знаменитостей на чудо-уколы подсела телеведущая Дана Борисова. Но быстро об этом пожалела.

Замдиректора ФИЦ питания и биотехнологии Антонина Стародубова в беседе с RG.ru рассказала, что семаглутид, действующее вещество «Оземпика» и его аналогов, уменьшает тягу к еде, а также продлевает ощущение сытости из-за того, что снижает скорость опорожнения желудка.

Эксперт отметила, что применение препарата категорически запрещено людям с болезнями почек, страдающими от панкреатита, эндокринных заболеваний. Он вызывает тяжелые побочные эффекты вплоть до отвращения к еде и даже риска развития онкологии поджелудочной железы.

Хирург Эндрю Передо предупредил мужчин о проблемах с эрекцией из-за «Оземпика».

А эндокринолог Марина Берковская рассказала, что препарат также может стать причиной ухудшения психического состояния.