Врач объяснил, почему нельзя употреблять алкоголь при приеме антибиотиков

По словам доктора Ниш Манек, маловероятно, что спиртное в умеренных дозах вызовет серьёзные проблемы со здоровьем, если вы принимаете антибиотики. Но есть нюансы.

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Главной проблемой, если вы пьёте алкоголь, является метронидазол. Это антибиотик, который назначают при стоматологических или вагинальных инфекциях, кожных инфекциях, инфицированных язвах ног и пролежнях. Данный препарат сильно взаимодействует со спиртным, поэтому вам нужно полностью отказаться от алкоголя во время его приёма и избегать его даже в течение 48 часов после окончания курса.

В противном случае лучше будет, если вы станете пить алкоголь в умеренных количествах.

Кроме того, некоторые антибиотики имеют побочные эффекты, которые могут усиливаться в сочетании со спиртными напитками. Это тошнота или головокружение.

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