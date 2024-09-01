Врач рассказал, предвестниками каких заболеваний могут быть отеки

Медик Денис Банный пояснил, что основной причиной чаще всего бывает соль, которая задерживает воду в организме. В этом случае отеки будут сконцентрированы в области лица, рук и ног, особенно лодыжек.

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Часто с этим сталкиваются и беременные женщины, но такие симптомы не опасны.

А вот, если распухают шея или лицо, это может свидетельствовать о сердечной или почечной недостаточности, циррозе или раке печени. Это связано с тем, что сердце не может обеспечить нормальное кровообращение и избытки жидкости начинают скапливаться в тканях. При нездоровых почках организм теряет способность выводить воду из организма. А болезни печени приводят к тому, что нарушается синтез белка альбумина - именно он предупреждает скопление жидкости в тканях, пишут "Известия".

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