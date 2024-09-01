Симптомом каких болезней может являться потливость

Рассказываем, в каких случаях стоит бить тревогу.

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«Неприятный запах, жёлтые пятна от пота на любимой одежде и бесконечные поиски нормального антиперспиранта — в этом замкнутом круге оказываются многие. Тем не менее пот хоть и портит жизнь, но всё же может быть полезен — он указывает на возможные проблемы с организмом», — Андрей, остеопат, невролог, физиотерапевт, мануальный терапевт.

Где образуется пот и о каких болезнях это говорит?

Потоотделение является естественным процессом регулирования температуры тела и вывода из организма веществ, которые образуются в процессе его жизнедеятельности. Однако у всего есть свои нормы, и повышенные показатели в разных зонах тела могут говорить о проблемах со здоровьем.

Подмышечные впадины → печень

Если сильный запах пота появляется даже при минимальных физических нагрузках — это один из признаков неполадок в печени и выведения из неё аммиака (конечный продукт обмена белков в организме человека).

При таком раскладе организму приходится жечь белок, чтобы восполнять запас энергии. В этом случае необходимо поддерживать органы детоксикации, чтобы разрушение и выведение токсичных веществ происходило как по часам.

Спина → почки

Сильная потливость спины всегда свидетельствует о том, что почки не в состоянии полноценно выполнять свои функции. В итоге нормального выведения жидкости и токсинов не происходит.

Ладони → мозг

Вечно вспотевшие ладони — это не про волнение. Когда проблема беспокоит регулярно, то, скорее всего, дело в перегрузке мозга и скоплении токсинов.

Здесь крайне важно задуматься над нормализацией углеводного и белкового обмена и проверить уровень тиамина (витамина В1) в организме.

Ноги → почки

При сильной потливости ног, сопровождающейся неприятным резких запахом, стоит обратить внимание на работу почек. Вполне возможно, что их детоксикация нарушена. В этом случае нужно нормализовать белковый обмен и функции органов детоксикации.

Какие органы отвечают за детоксикацию?

Печень, выполняющая роль главного фильтра организма. Через неё проходят любые вредные вещества и разлагаются в ней же;

Почки, отвечающие за фильтрацию крови и выведение продуктов обмена веществ с мочой;

Кишечник, с помощью которого выводятся остатки пищи и вредных веществ;

Лёгкие, выводящие углекислый газ;

Лимфатическая система, собирающая и обезвреживающая токсичные вещества в тканях;

Кожа, выводящая всё это через пот.

Как стимулировать работу органов детоксикации?

Шаг 1. Пересмотреть питание

Необходимо соблюдать водный баланс, добавить в рацион фрукты, овощи, зелень, цельнозерновые продукты. Желательно отказаться от обработанной пищи, сахара и алкоголя.

Шаг 2. Включить в ежедневную рутину больше физической активности

Спорт позволяет улучшить кровообращение и лимфоток, а также оптимизировать общее самочувствие.

Шаг 3. Наладить режим сна

Важно спать не менее восьми часов и отходить ко сну хотя бы до 00:00 — с 1:00 до 3:00 как раз происходит очистка печени.

Шаг 4. Хотя бы раз в неделю посещать сауну или баню.

Организм выводит токсины через обильное потоотделение. Нелишним будет подключить сюда и массаж, чтобы разогнать кровообращение.

Какие продукты полезны для органов детоксикации?

Печень — цитрусовые, брокколи, цветная и брюссельская капуста, чеснок, зелёный чай, куркума;

Почки — яблоки, капуста, красный перец, черника, оливковое масло;

Кишечник — овощи, фрукты, цельнозерновые, вода, кефир и йогурт;

Лёгкие — имбирный чай, ананас, грецкие орехи;

Кожа — чистая питьевая вода, курага, морковь;

Лимфатическая система — ягоды, куркума, льняное масло, зелень, вода, цитрусовые.

Избыточное потоотделение не должно оставаться без внимания. Если вы заметили, что стали больше потеть и это сопровождается другими симптомами (потеря веса, усталость или ухудшение общего состояния), то ни в коем случае не пускайте это на самотёк и обратитесь к врачу.