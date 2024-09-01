Отеки могут появиться по разным причинам, например, из-за долгого перелета, продолжительного стояния или сидения, употребления некоторых продуктов или серьезного заболевания, такого как сердечная недостаточность или рак печени.

Как рассказал эксперт лаборатории «Гемотест», врач Денис Банный, беременным при регулярных отеках стоит посетить больницу, так как это может быть симптомом гестационного сахарного диабета или преэклампсии (осложнения беременности, при котором у женщины повышается артериальное давление, а почки перестают работать как следует).

К патологическим причинам отеков Банный отнес острую аллергическую реакцию (отечность может возникнуть в области шеи или лица), сердечную или почечную недостаточность, цирроз или рак печени.

«При сердечной недостаточности сердце не может обеспечить нормальное кровообращение и избытки жидкости начинают скапливаться в тканях. При почечной недостаточности почки теряют способность выводить воду из организма. А болезни печени приводят к тому, что нарушается синтез белка альбумина — именно он предупреждает скопление жидкости в тканях», — цитируют врача "Известия".

Он отметил, что распознать патологические отеки можно с помощью сопутствующих симптомов, например, проблем с мочеиспусканием, боли в груди или пояснице, резких скачков артериального давления, затрудненного дыхания.

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