Психиатр сообщил о распространенности психосоматических заболеваний

Зачастую люди обращаются к докторам с болями в области сердца или живота.

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Если консультация кардиолога или гастроэнтеролога не требуется, пациента отправляют к психотерапевту.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил главный внештатный специалист Депздрава столицы, главврач психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Георгий Костюк.

«Если говорить об охвате, то, конечно, стрессовые расстройства, расстройства адаптации, которые проявляются тревожно-депрессивными состояниями, соматизацией, соматовегетативными дисфункциями, когда человека могут беспокоить вовсе не тревога, а какие-то неприятные ощущения в области сердца, какие-то непонятные ощущения в области живота. Причём они, с одной стороны, очень сильно беспокоят, с другой стороны, для терапевта, гастроэнтеролога, кардиолога буквально при расспросе понятно, что это не болезнь системы кровообращения, не болезнь системы пищеварения, но человека это очень беспокоит. Вот сейчас таких расстройств очень много. То есть в Москве сейчас становится очевидно, что помощь таким пациентам силами только терапевтов, гастроэнтерологов, кардиологов не может быть оказана. Тем более что очень часто отсутствует, собственно, кардиологическое заболевание. А то, что человека привело на приём к кардиологу, относится к компетенции психиатра, психотерапевта и только он может оказать помощь. А если им будет заниматься кардиолог, то это будет просто затягивать время нелеченного периода и в итоге затруднит потом оказание этой помощи, когда пациент уже попадёт к психотерапевту, психологу медицинскому».

Ранее психотерапевт заявил об отсутствии влияния климатических изменений на обострение психических заболеваний.

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