Врач назвал необычный способ справиться с укачиванием

Хирург Каран Радж поделился необычным советом, который поможет избавиться от тошноты. Он назвал простой метод борьбы с укачиванием. Остановить приступ помогают определённые запахи. Например, запах лимона.

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Когда вы вдыхаете запах лимона, обонятельная система улавливает эти цитрусовые ароматы. Вдыхание этого лимонного аромата стимулирует лимбическую систему, помогая облегчить тошноту.

Такой же эффект может оказать любой цитрусовый фрукт с сильным запахом, добавил Каран Радж. Он пояснил, что такой метод обеспечивает сенсорное отвлечение — человек переключает внимание на более сильный аромат.

Уменьшить симптомы тошноты при укачивании также могут имбирь и масло перечной мяты.

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