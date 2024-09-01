Врачи спасли ребенка при опасной патологии

При ПСП высок риск разрыва сосудов во время родов, что может привести к гибели плода. Аномалия встречается редко – в одном случае на 1200-1500 беременностей. При беременности, наступившей благодаря ЭКО, частота ПСП возрастает – до одного случая на 300 беременностей.

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Рязанским врачам удалось избежать опасных осложнений. Пациентка была заранее госпитализирована. Это позволило провести кесарево сечение до начала родовой деятельности, что является оптимальным методом.

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