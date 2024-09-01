Врач назвала основные симптомы развития ангины

При появлении признаков респираторных заболеваний важно не игнорировать их, а своевременно обращаться за медицинской помощью.

Самые распространенные проявления респираторных инфекций – неприятные ощущения в горле, насморк, головная боль, повышение температуры. Также могут появиться кашель, слезотечение и покраснение глаз, ломота в мышцах, общая слабость. Эти симптомы сопровождают разные болезни, некоторые из них требуют назначения специальной терапии.

К числу опасных болезней эксперты относят ангину, для лечения которой могут даже назначаться антибиотики, отметила руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская. При этом недуге воспаляются миндалины.

Если у пациента поражена задняя стенка глотки, то это состояние оценивается как тонзиллофарингит. Интенсивная боль при глотании и высокая температура – наиболее характерные признаки заболевания. Само горло при этом становится красным из-за воспаления, а на миндалинах появляется гнойный налет.

Обычно ангина передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем, например при рукопожатии или использовании одной посуды. Провоцировать развитие недуга могут как вирусы, так и бактерии.

Для лечения этой болезни могут использоваться антибиотики и симптоматическая терапия, при которой назначаются определенные препараты.