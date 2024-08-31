В Тюменской области родились шесть малышей с лишними пальцами на руках или ногах

В Тюменской области за первые шесть месяцев 2024 года у шести новорожденных детей была выявлена редкая генетическая аномалия, характеризующаяся наличием более десяти пальцев на руках или ногах. Это состояние называется полидактилия, или многопалость.

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Специалисты отмечают, что полидактилия может проявляться как самостоятельный дефект, так и быть признаком наличия генетического синдрома. Одним из таких синдромов является синдром Патау, связанный с трисомией на 13-й хромосоме.

Причины возникновения подобных аномалий могут быть в генетических мутациях или негативном воздействии факторов окружающей среды во время беременности.

Из-за наличия лишних пальцев детям требуется медицинское вмешательство. В Тюменском медицинском центре «Нефтяник» занимаются коррекцией таких врожденных аномалий, сообщает 72.ru.

Ранее сообщалось про 25-летняя индианку, которая родила младенца с 26-ю пальцами.