В первом полугодии в Тюменской области родились шесть малышей с лишними пальцами на руках или ногах
В Тюменской области за первые шесть месяцев 2024 года у шести новорожденных детей была выявлена редкая генетическая аномалия, характеризующаяся наличием более десяти пальцев на руках или ногах. Это состояние называется полидактилия, или многопалость.
Специалисты отмечают, что полидактилия может проявляться как самостоятельный дефект, так и быть признаком наличия генетического синдрома. Одним из таких синдромов является синдром Патау, связанный с трисомией на 13-й хромосоме.
Причины возникновения подобных аномалий могут быть в генетических мутациях или негативном воздействии факторов окружающей среды во время беременности.
Из-за наличия лишних пальцев детям требуется медицинское вмешательство. В Тюменском медицинском центре «Нефтяник» занимаются коррекцией таких врожденных аномалий, сообщает 72.ru.
Ранее сообщалось про 25-летняя индианку, которая родила младенца с 26-ю пальцами.