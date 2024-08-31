Врач развеял популярный миф про ветрянку

Врач Ртищев: чтобы защитить ребёнка от ветрянки, лучше сделать прививку. Дети, как правило, достаточно легко переносят ветрянку. Но? тем не менее, ветряная оспа, как и любая другая инфекция, — серьёзное испытание для организма, в том числе и детского. Тем более, сложно предугадать, как справится организм именно вашего ребёнка с заболеванием.

© unsplash

Опасна ли ветрянка

Как рассказал РИА «Новости» главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАО и ЮВАО города Москвы Алексей Ртищев, любая болезнь — это болезнь. Риск тяжёлого течения выше, если у ребёнка есть сопутствующие заболевания, которые связаны со снижением иммунитета. Также ветряная оспа может вызывать осложнения и у здоровых детей — предсказать этот момент сложно.

Осложнения ветрянки

Гнойные инфекции кожи;

Поражение головного мозга;

Ветряночная артериопатия (поражение центральной нервной системы).

Плюс вирус десятки лет может находиться в неактивном состоянии и активизироваться только во взрослом возрасте, например, в виде опоясывающего лишая.

Вакцинация

Защитить от заражения может вакцинация, отметила врач-инфекционист Российской детской клинической больницы Минздрава России Юлия Иванова. Иммунный ответ, который формируется с помощью вакцины от ветрянка перекрывает все существующие на сегодня варианты вируса. Прививка эффективна и безопасна, добавила она.

Если же привитый человек всё-таки заболевает, то симптомы заболевания менее выражены и вероятность осложнений ниже. Без вакцинации защититься от вируса ветряной оспа невозможно — он слишком легко передаётся.

Взрослым, к слову, переносить ветрянку ещё тяжелее. Почему — «Секрет» рассказал в этом материале.