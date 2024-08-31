Врач рассказал, как избежать диареи во время путешествий

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, до 70% туристов испытывают такие эпизоды. Доктор Джесси Бракамонте, семейный врач клиники Майо, рассказала, как избежать их в поездках.

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"Обычно это связано с воздействием бактерий, вирусов или иногда паразитов в новой стране, а также с употреблением заражённой пищи или воды".

Симптомы могут возникнуть внезапно. Это может быть жидкий, водянистый стул до трёх раз в день, спазмы живота, небольшая температура, тошнота.

Джесси Бракамонте рекомендует в путешествиях соблюдать меры предосторожности. Самое главное — пить только ту воду, в которой вы уверены, а также тщательно мыть руки. Овощи и фрукты тоже нужно хорошо мыть и правильно готовить.