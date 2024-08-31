Под Волгоградом врачи провели трансплантацию печени подростку

Специалисты Волжского филиала НМИЦ имени В. И. Шумакова провели сложную операцию юному жителю Краснослободска, у которого ранее диагностировали онкологическое заболевание.

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Весной 2022 года у 17-летнего юноши начались проблемы со спиной, поэтому семья обратилась на консультацию к врачу. Медики назначили лечение, но спустя некоторое время кожа подростка пожелтела. После обследования выяснилось, что у него повышенные показатели АЛТ и АСТ и онкологическое образование в печени.

После этого молодой человек прошел три курса химиотерапии, а с декабря 2022 года наблюдался у врачей.

Летом 2023 года у подростка снова выявили образования в печени. После прохождения 8 курсов химиотерапии в онкодиспансере Волгограда пациенту рекомендовали обратиться к специалистам в Москве, сообщили в облздраве.

После проведения обследования юноше предложили дожидаться трансплантации органа в Волжском – поближе к дому. В апреле подростка включили в список ожидающих трансплантации печени.

Операцию врачи провели в Волжском 2 июня. Сейчас юноша вернулся к прежней жизни и планирует возобновить обучение в колледже.