Медик напомнил о мерах профилактики коронавируса

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров объяснил, с чем сейчас связан рост заболеваемостью коронавирусом в России и напомнил о мерах его профилактики.

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В интервью изданию «Спорт-Экспресс» он, в частности, заявил, что заболеваемость COVID-19 в нашей стране растёт в связи с сезонностью.

«Всплеск вызван изменениями в погоде и повышенной активностью людей, ведь отпуска и летние каникулы заканчиваются, – пояснил специалист. – При этом ситуация по заболеваемости коронавирусом в стране остается стабильной. Однако это не повод забывать про меры предосторожности».

В этой связи Сахаров настоятельно рекомендует пока воздержаться от посещения общественных мест в час пик, по возможности использовать защитные маски. При этом, по его словам, после каждого выхода на улицу необходимо мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

«Не забывайте также дезинфицировать свои гаджеты, рабочие места и поверхности, к которым часто прикасаетесь. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены», – подчеркнул доктор.

При возникновении первых симптомов коронавируса, таких как кашель, высокая температура, затрудненное дыхание, слабость, боли в мышцах и пр., следует незамедлительно вызвать врача, добавил медик.

«Оставайтесь дома, а при ухудшении самочувствия вызовите врача, сообщите ему о местах пребывания за последние две недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям доктора. Обязательно минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми, детьми и с теми, кто страдает хроническими заболеваниями», – резюмировал Сахаров.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», россияне, столкнувшиеся со штаммом коронавируса FLiRT, массово жалуются, что у них появляется необычный симптом – отнимаются ноги.