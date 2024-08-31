Почему в глазу могут лопаться сосуды

Сосуды в глазу могут лопаться из-за повышенного артериального давления, атеросклероза, васкулита (воспаление сосудов), травм, кроворазжижающих препаратов и недостатка витамина С, рассказала «Газете.Ru» офтальмолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Наталия Боша.

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«Повышенное артериальное давление, в том числе во время резкого физического напряжения, часто служит причиной лопающихся сосудов в глазах. Также к этому приводит хрупкость сосудистой стенки по разным причинам – атеросклероз, васкулиты, недостаток витамина С. Сосуды могут лопаться из-за травм, например, после ударов или попадания в глаз инородного тела. Подобное состояние могут спровоцировать и кроворазжижающие препараты или заболевания крови, которые сопровождаются нарушением свертываемости», – рассказала врач.

Сосуды также могут лопаться и из-за патологий глаз. Одна из наиболее частых – развитие синдрома сухого глаза из-за различных заболеваний или при длительной зрительной нагрузке.

«Чаще всего это происходит при длительной работе с экранами: конъюнктива пересыхает и сосуды могут лопнуть. Геморрагические формы конъюнктивитов, послеоперационные состояния, сосудистые аномалии глаза или головного мозга тоже могут стать причиной кровоизлияний», – рассказала врач.

Если кровоизлияния стали происходить регулярно на фоне полного здоровья, то лучше обратиться к специалисту.