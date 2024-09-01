Самыми активными месяцами массовой прививочной кампании являются сентябрь и октябрь.

В среднем антитела к вирусу вырабатываются через две недели после прививки. После этого они держатся в организме в течение 6-8 месяцев. Суть вакцины в защите человека от тяжелого протекания заболевания и последующих осложнений.

Они разделяются на две группы. К первой относятся жизнеугрожающие последствия: отек головного мозга и легких, а также инфекционно-токсический шок. А ко второй - бактериальные: гаймориты, синуситы, пневмонии и менингиты.

Противопоказаний к прививке нет. Единственным исключением является простуда или обострение хронического заболевания. Однако уже через две недели после перенесения можно отправляться на процедуру.

Говоря о реакциях на вакцину, медики называют покраснение в месте укола и небольшое повышение температуры до 37 градусов. Но эти симптомы не держатся долго и исчезают в течение 1-2 дней.

Особенно важно пройти вакцинацию людям серебряного возраста, так как с годами иммунная система ослабевает, а прививка способна защитить ее от рисков осложнения.

Ранее во время пресс-конференции на площадке Самарского областного вещательного агентства специалисты рассказали об особенностях прививочной кампании.