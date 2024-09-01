Увеличились лимфоузлы в паху: почему так происходит и что делать
У любого здорового человека можно прощупать паховую группу лимфатических узлов. Они, как правило, безболезненные, подвижные, мягкие и имеют размеры не более одного сантиметра. Не редки ситуации, когда пациент начинает отмечать увеличение в размерах лимфоузлов, а порой и их выраженную болезненность. С чем это может быть связано, рассказал «Вечерней Москве» врач — акушер-гинеколог, хирург Илья Абрамов.
Причин, как ни странно, может быть много. Наиболее частыми являются:
- бактериальные и вирусные инфекции, в том числе передающиеся половым путем;
- онкопатология;
- последствия укусов клещей;
- туберкулез;
- прием некоторых препаратов.
В результате такого большого количества причин возникновения увеличенных паховых лимфоузлов пациенту следует обратиться к врачу общей практики или к общему хирургу для проведения первичной диагностики. В дальнейшем пациента направят к профильному специалисту.
Во время первого приема врач соберет жалобы, уточнит историю заболевания и жизни пациента, а также проведет осмотр. И, конечно, назначит обследование:
- общий анализ крови;
- анализ мочи;
- анализы на ВИЧ, сифилис, гепатиты;
- При необходимости — КТ грудной клетки и УЗИ брюшной полости.
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