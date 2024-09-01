Увеличились лимфоузлы в паху: почему так происходит и что делать

У любого здорового человека можно прощупать паховую группу лимфатических узлов. Они, как правило, безболезненные, подвижные, мягкие и имеют размеры не более одного сантиметра. Не редки ситуации, когда пациент начинает отмечать увеличение в размерах лимфоузлов, а порой и их выраженную болезненность. С чем это может быть связано, рассказал «Вечерней Москве» врач — акушер-гинеколог, хирург Илья Абрамов.

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Причин, как ни странно, может быть много. Наиболее частыми являются:

бактериальные и вирусные инфекции, в том числе передающиеся половым путем;

онкопатология;

последствия укусов клещей;

туберкулез;

прием некоторых препаратов.

В результате такого большого количества причин возникновения увеличенных паховых лимфоузлов пациенту следует обратиться к врачу общей практики или к общему хирургу для проведения первичной диагностики. В дальнейшем пациента направят к профильному специалисту.

Во время первого приема врач соберет жалобы, уточнит историю заболевания и жизни пациента, а также проведет осмотр. И, конечно, назначит обследование:

общий анализ крови;

анализ мочи;

анализы на ВИЧ, сифилис, гепатиты;

При необходимости — КТ грудной клетки и УЗИ брюшной полости.

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