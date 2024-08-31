Кардиолог перечислил незаметные признаки инфаркта

Онемение пальцев рук, легкие боли даже с правой стороны груди или боль в животе могут быть признаками инфаркта и проблем с сердцем, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева. По ее словам, не всегда при инфаркте боли загрудинные, могут быть абдоминальные боли: у человека может болеть живот, как при аппендиците.

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"Инфаркты молодеют. К нам обращаются молодые люди, они жалуются на онемение пальцев рук и легкие боли в сердце или даже с правой стороны груди. Ранее это считалось признаком каких-то грыж, протрузий в позвоночнике. Но, как показала практика, у них выявляется ишемия", — сказала Маршинцева.

Даже зубная боль может говорить о проблемах с сердцем. В таком случае есть риск упустить время: люди с зубной болью идут к стоматологу, однако лечение от кариеса не может помочь при остром периоде инфаркта.

"При любой боли давайте делать ЭКГ, это абсолютно рутинный дешевый метод, но хорошо дифференцирует инфаркт", — предложила врач.

Ранее стало известно, что люди, страдающие от алкогольной зависимости, могут снизить риск инфаркта, уменьшив дозу потребляемого спиртного. Выяснилось, что снижение дозы также положительно сказалось на самочувствии больных диабетом и гиперлипидемией. Ученые провели исследование среди 21 тысячи алкозависимых людей в возрасте от 40 до 79 лет.

Кроме того, у владельцев кошек реже случаются инфаркты и инсульты. Врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен в беседе с NEWS.ru отметила, что риски сердечного приступа снижаются почти на треть. По ее словам, это связано со способностью питомцев снимать тревогу и стресс, благодаря чему у человека нормализуется артериальное давление, снижается уровень холестерина и частота сердечных сокращений.