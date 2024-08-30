Синдром Урбаха-Вите: как живут люди, которые не испытывают страх

Синдром Урбаха-Вите заключается в отсутствии страха. Правда, в таком «бесстрашии» нет ничего хорошего. У людей с этой генетической патологией уплотняется и разрушается миндалевидное тело (амигдал), которое участвует в формировании эмоционального состояния. Но как это проявляется в повседневной жизни?

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Второе открытие

Болезнь в 1908 году впервые обнаружил швейцарский отоларинголог Фридрих Зибенман. Однако название синдрому дали по именам австрийских врачей Урбаха и Вите, которые подробно описали недуг в 1929 году.

Болезнь – редкая. С момента её открытия удалось выявить не более 400 случаев. Среди больных подавляющее число жителей Южной Африки.

Основные симптомы: хриплый голос, вокруг глаз видны небольшие шишки и утолщения, а на коже могут быть шрамы. Кстати, отсутствие страха вовсе не мешает больным испытывать в полной мере другие эмоции.

Эрих Урбах считал, что причина недуга кроется в отложении жиров и белков в мягких тканях. По этой причине заболевание сам доктор называл «липоидным протенозом кожи и слизистых оболочек». Но последующие исследования показали – «виноваты» отложения кальция.

Суперспособность, которая не нужна

Открытие синдрома помогло специалистам лучше изучить функции миндалевидных ядер – зон, расположенных в глубинных слоях височной доли мозга. Именно они отвечают за формирование страха и его внешние проявления.

Синдромом Урбаха-Вите едва ли можно считать «суперспособностью». Недуг существенно осложняет жизнь больных. Из-за отсутствия страха такие люди чаще остальных становятся жертвами злоумышленников, совершают безрассудные поступки и склонны к неоправданному риску. Также спокойно они относятся к нарушению личного пространства и аналогично ведут себя по отношению к другим, так как плохо считывают эмоции окружающих. Паника же у больных всё же может случиться в одном случае – если они почувствуют, что им не хватает кислорода.