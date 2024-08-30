Названы причины появления неприятного запаха в интимной зоне у женщин

Выделения у женщин — это естественный процесс, который очищает и увлажняет влагалище, а также защищает от инфекций, рассказала гинеколог Татьяна Илюхина. В своем Telegram-канале врач назвала причины появления неприятного запаха в интимной зоне и рассказала, как правильно ухаживать за ней.

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Доктор объяснила, что внешний вид выделений может меняться в зависимости от фазы менструального цикла — от прозрачного до молочно-белого. При этом выделения не должны иметь неприятного запаха. Его появление — это повод обратиться к врачу, заверила Илюхина. По ее словам, рыбный запах сигнализирует о бактериальным вагинозе, запах ацетона — о проблемах с мочой и сахарном диабете, химический — о повышенном потоотделении из-за чрезмерной физической нагрузки, а гнилостный — о размножении бактерий из-за отсутствия надлежащей гигиены.

Для поддержания здоровья интимной зоны Илюхина посоветовала отказаться от слишком частого подмывания, ношения тесного синтетического белья и использования ежедневных прокладок, так как они повреждают нежную кожу и нарушают ее микрофлору. Также доктор посоветовала пользоваться нейтральным мылом и призвала не спринцеваться, не использовать травяные шампуни и не подмываться антисептиками.

Ранее Илюхина предупредила, что заражение половыми инфекциями через общественный туалет маловероятно, но в редких случаях возможно. Она также заявила, что дверная ручка грязнее крышки унитаза, поэтому к ней нужно прикасаться через чистую салфетку.