Врач назвал опасность вейпов

Заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков сделал тревожное заявление о вреде, который электронные сигареты наносят организму человека.

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По словам эксперта, использование вейпов подвергает пользователей воздействию высоких уровней ультрадисперсных частиц и токсинов. Это значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и хронических заболеваний легких.

Исследования подтвердили, что электронные средства доставки никотина оказывают разрушительное влияние на ДНК человека, сопоставимое с воздействием обычных сигарет. Особенно серьезные изменения наблюдаются у потребителей сладких, фруктовых или мятных жидкостей.

Виктор Зыков также рассказал о проявлениях EVALI — повреждения легких, вызванного потреблением электронных сигарет. Основные симптомы включают:

— Респираторные симптомы: кашель (78-85%), одышка (82-85%), боль в груди (43-52%), кровохаркание (8-12%).

— Желудочно-кишечные симптомы: тошнота (61-75%), рвота (56-72%), боль в животе (31-47%), диарея (34-44%).

— Общие симптомы: лихорадка (76-84%), усталость (41-48%), головная боль (18-34%).

Кроме того, у пациентов часто наблюдается повышенная температура, учащенное сердцебиение и пониженное содержание кислорода в крови.

Зыков подчеркнул, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у вейперов сопоставим с опасностью для курильщиков обычных сигарет. Эти данные подчеркивают необходимость более серьезного подхода к регулированию использования электронных сигарет и повышению осведомленности населения о их потенциальном вреде.