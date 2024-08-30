Врач Санторо рассказала, как алкоголь влияет на зрение
Главный врач клиники микрохирургии глаза, офтальмолог высшей категории и кандидат медицинских наук Элина Санторо рассказала о том, действительно ли алкоголь негативно влияет на зрение.
Исследования показали, что употребление алкоголя влияет на зрительные функции. Этанол, будучи нейротоксином, воздействует на нервную систему, включая зрительный анализатор.
Алкоголь нарушает работу клеток сетчатки — фоторецепторов, отвечающих за восприятие света. Это приводит к снижению остроты зрения, особенно в темноте. Кроме того, этанол нарушает целостность сосудистой оболочки глаза, что ухудшает кровоснабжение и питание клеток сетчатки, вызывая их гибель и приводя к размытости зрения.
Также алкоголь замедляет выработку родопсина — пигмента, необходимого для ночного зрения, что затрудняет видимость в темноте. Он нарушает координацию движений глаз и работу их мышц, что ухудшает фокусировку и зрительно-моторную координацию.
Симптомы ухудшения зрения под воздействием алкоголя включают снижение остроты зрения: трудности с различением деталей и расплывчатость контуров. Нарушение цветового восприятия: нечеткость цветов и смешение оттенков. Ухудшение ночного зрения: сложности при переходе от светлого к темному помещению. Проблемы с фокусировкой: трудности в восприятии объектов на разных расстояниях. Двоение в глазах: нарушение координации движений глаз. Замедление зрительно-моторных реакций: трудности с быстрой реакцией на движущиеся объекты, что опасно при вождении.
Степень выраженности этих симптомов зависит от количества выпитого алкоголя, индивидуальных особенностей и наличия заболеваний. Даже небольшие дозы могут временно снизить зрительные функции.
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Хронический алкоголизм увеличивает риск заболеваний, таких как алкогольная невропатия зрительного нерва и катаракта.
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