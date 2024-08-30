Как алкоголь влияет на зрение

Главный врач клиники микрохирургии глаза, офтальмолог высшей категории и кандидат медицинских наук Элина Санторо рассказала о том, действительно ли алкоголь негативно влияет на зрение.

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Исследования показали, что употребление алкоголя влияет на зрительные функции. Этанол, будучи нейротоксином, воздействует на нервную систему, включая зрительный анализатор.

Алкоголь нарушает работу клеток сетчатки — фоторецепторов, отвечающих за восприятие света. Это приводит к снижению остроты зрения, особенно в темноте. Кроме того, этанол нарушает целостность сосудистой оболочки глаза, что ухудшает кровоснабжение и питание клеток сетчатки, вызывая их гибель и приводя к размытости зрения.

Также алкоголь замедляет выработку родопсина — пигмента, необходимого для ночного зрения, что затрудняет видимость в темноте. Он нарушает координацию движений глаз и работу их мышц, что ухудшает фокусировку и зрительно-моторную координацию.

Симптомы ухудшения зрения под воздействием алкоголя включают снижение остроты зрения: трудности с различением деталей и расплывчатость контуров. Нарушение цветового восприятия: нечеткость цветов и смешение оттенков. Ухудшение ночного зрения: сложности при переходе от светлого к темному помещению. Проблемы с фокусировкой: трудности в восприятии объектов на разных расстояниях. Двоение в глазах: нарушение координации движений глаз. Замедление зрительно-моторных реакций: трудности с быстрой реакцией на движущиеся объекты, что опасно при вождении.

Степень выраженности этих симптомов зависит от количества выпитого алкоголя, индивидуальных особенностей и наличия заболеваний. Даже небольшие дозы могут временно снизить зрительные функции.

Длительное употребление алкоголя может привести к серьезным патологиям глаз рассказала эксперт в интервью aif.ru.

Хронический алкоголизм увеличивает риск заболеваний, таких как алкогольная невропатия зрительного нерва и катаракта.

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