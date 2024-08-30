Врачи выявили группы риска по меланоме

Согласно последним исследованиям, существует три наиболее распространенных вида онкологии кожи: плоскоклеточный рак, базальноклеточный рак и меланома. Последняя из этих форм считается самой опасной и требует особого внимания.

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Врачи обозначили категории людей, которые находятся в группе повышенного риска развития меланомы. Первым признаком этого заболевания может стать изменение существующих родинок или появление новых, которые зачастую имеют необычный вид. Меланома подразделяется на несколько подвидов, но чаще всего она возникает из-за воздействия солнечных лучей. Наибольшему риску подвержены те, кто регулярно обгорает на солнце.

Медики настоятельно рекомендуют проходить ежегодные осмотры кожи для выявления возможных признаков онкологии, особенно тем, у кого есть личный или семейный анамнез меланомы. По данным врачей, женщины и мужчины старше 60 лет со светлыми волосами и глазами находятся в зоне наибольшего риска.