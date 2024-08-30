Российские методики коррекции позвоночника у детей внедрили в Казахстане

Уникальные хирургические мастер-классы для хирургов Республики Казахстан провели специалисты Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера Минздрава РФ. Показательные операции были проведены непосредственно в Казахстане, в Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова в Астане. В них участвовала интернациональная команда хирургов из России и Казахстана.

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Прооперированы двое детей с врожденными деформациями позвоночника: трехлетний и семилетний. Обоим были имплантированы сверхпрочные металлоконструкции отечественного производства, разработанные специалистами России и Белоруссии в рамках программы Союзного государства "Спинальные системы". Поскольку при изготовлении металлоконструкций было применен метод высокоточного 3D-прототипирования, конструкции, как отметили специалисты, идеально подошли маленьким пациентам.

Самое главное: тяжелые дефекты полностью скорректированы всего за одну операцию. То есть не потребуется дальнейших вмешательств хирургов. Угрозы прогрессирования деформаций нет.

При этом степень коррекции настолько высока, что дети после реабилитации ничем не будут отличаться от здоровых сверстников. Они смогут вести активный образ жизни и заниматься спортом. Ни окружающие, ни родители и не вспомнят, что ребята были очень больны и ранее их уделом стала бы глубокая инвалидность.

Эти примеры подтверждают эффективность инновационных методик по лечению тяжелых деформаций позвоночника у детей, разработанных специалистами России и Белоруссии.

- Совместные усилия позволяют нам объединить клинический опыт и предложить пациентам из стран СНГ возможность получить передовую медицинскую помощь. Благодаря такому взаимодействию для детей, проживающих в Казахстане, станут доступны самые современные технологии, - подчеркнул Сергей Виссарионов, директор НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Турнера.

Он отметил, что хирурги из Казахстана уже самостоятельно проводят многие коррекционные операции, используя российские методики.

Сергей Виссарионов поделился с коллегами из Казахстана новыми разработками НМИЦ для лечения мальчиков и девочек с патологиями опорно-двигательной системы. Всего за годы сотрудничества российские детские хирурги провели в Казахстане более двух сотен показательных операций.