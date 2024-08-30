В Бурятии врачи спасли двухлетнего мальчика с некрозом поджелудочной

Врачи Детской республиканской клинической больницы спасли дошкольника, у которого из-за неправильного питания развился острый панкреонекроз. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

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По словам медиков, еще в начале августа санавиацией им доставили пациента с редкой для его возраста (один год и восемь месяцев) патологией.

«Вследствие воспаления, отека и нарушения кровоснабжения возник некроз тканей поджелудочной железы. <...> Сок поджелудочной железы попадал в брюшную полость и на этом фоне произошел перитонит (воспаление брюшины), также была выявлена кишечная непроходимость. Ребенка необходимо было экстренно оперировать», — рассказали в пресс-службе больницы.

Причиной развития такого состояния, как пояснили врачи, были не проблемы с ЖКТ, а неподходящий для ребенка рацион: мальчика кормили снеками, жареными картошкой и колбасой.

Первое время после операции мальчик находился в реанимации, после чего его перевели в хирургическое отделение. Его выписали под амбулаторное наблюдение, теперь маленькому пациенту предстоят регулярные визиты к гастроэнтерологу.