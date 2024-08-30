О каких заболеваниях может говорить неприятный запах тела

Неприятные запахи могут быть показателем серьёзных заболеваний. В эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат медицинских наук Диана Генварская пояснила, что речь может идти об ацидозе, сахарном диабете и проблемах с почками.

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«Запах изо рта, запах пота или запах мочи и кала связаны с состоянием лимфатической системы. Врачи делают диагностику по тому, как пахнет пациент. По определённый запахам, например ацетона, мы уже знаем, что есть ацидоз и так далее, проблемы с сахарным диабетом, почками и так далее. В норме тело должно пахнуть чуть ли не розами».

Ранее Генварская призвала «наладить» работу кишечника, чтобы избежать интоксикаций. Для минимизации риска пищевых отравлений следует консультироваться с врачом.