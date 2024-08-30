Опухоль Вильмса у детей: симптомы проявления, терапия, прогноз

Опухоль Вильмса занимает первое место по распространенности среди злокачественных новообразований почек у детей. В общей статистике на нее приходится 5% всех случаев детского рака. Из этой статьи вы узнаете, по каким симптомам можно заподозрить заболевание у ребенка, как диагностируется опухоль Вильмса, а также какова вероятность благоприятного прогноза лечения.

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Что такое опухоль Вильмса

Опухоль Вильмса или нефробластома – это эмбриональное новообразование почки высокой степени злокачественности, которое развивается из незрелых клеток почечной ткани. Вместо здоровой ткани формируется патологическая, и функционирование почки нарушается.

Нефробластома встречается в 90% случаев всех видов рака почки у детей. В 80% случаев она проявляется в возрасте до 5 лет. В подростковом возрасте заболевание выявляют очень редко. Двустороннее поражение почек выявляют, в среднем, на 10 месяцев раньше, чем одностороннее, что связано с ускоренным развитием негативных симптомов.

Рак почки у детей преимущественно носит случайный характер. Разновидности опухолей Вильмса ассоциированы с генетической природой происхождения лишь в 10% случаев. Некоторые генетические аномалии повышают вероятность развития нефробластомы, чаще всего они связаны с альтерациями генов WT1, WT2.

На наследственную природу онкозаболевания могут указывать такие факторы:

Поражение обеих почек;

Мультифокальность (множественность очагов);

Наличие генетических синдромов WAGR, Беквита-Видемана, Дениса-Драша и других;

Развитие в раннем возрасте (до 1 года);

Наличие нефробластомы у ближайших членов семьи.

Понять природу заболевания важно, чтобы составить наиболее эффективную схему терапии и повысить шансы на успешное излечение.

Симптомы нефробластомы у детей

После определения, что это – нефробластома у детей, разберем наиболее распространенные симптомы заболевания. На ранней фазе развития опухоль Вильмса у детей может никак себя не проявлять. Первые патологические признаки появляются с ростом заболевания. К ним относятся:

Боли в животе или в проекции почек;

Появление крови в моче (в трети случаев);

Повышение артериального давления (в четверти случаев);

Тошнота и рвота;

Повышение температуры, слабость и вялость из-за общей интоксикации организма.

Самые распространенные симптомы опухолей почек у детей – боль в проекции почек и проблемы с мочеиспусканием, включая кровь в моче.

При наличии метастазов возникает негативная симптоматика со стороны пораженных органов и систем. Например, если нефробластома метастазирует в легкие, то могут появиться трудности с дыханием, хрипы и кашель.

Разновидности опухоли Вильмса

Нефробластому классифицируют по клеточному анализу, группе риска и стадии онкозаболевания.

Гистологическая классификация нефробластом

Анализ на гистологию позволяет определить, из каких клеток состоит опухолевая масса. Чтобы понять, что такое нефробластома в каждом отдельном случае, необходимо изучить ее строение. Опухоль Вильмса может состоять из 3 типов ткани: эпителия (ткань оболочек органов), стромы (соединительная ткань) и бластемы (эмбриональная ткань). Рассмотрим все разновидности нефробластом:

Эпителиальная – состоит из тканей эпителия на 100% или более чем на 66%, другие ткани составляют менее 33% (строма) и 10% (бластема);

Стромальная – формируется из стромы на 66-100%, другие ткани составляют менее 33%(эпителий) и 10% (бластема);

Бластемная – имеет в составе 66-100% эмбриональной ткани и менее 33% эпителиальной и стромальной;

Смешанная – содержит менее 65% любой из вышеперечисленных видов ткани;

Регрессивная – состоит из любого типа ткани и имеет более 66% терапевтически индуцированных изменений;

Тотально некротизированный – определяется при 100% терапевтически индуцированных изменениях.

Эпителиальная, стромальная, бластемная и смешанная нефробластомы вызывают менее 66% терапевтически индуцированных изменений.

Классификация по группам риска

Класс группы риска зависит от гистологического типа опухоли, а также необходимости назначения химиотерапии перед операционным вмешательством.

Операция возможна в таких случаях:

Группа низкого риска – кистозная частично дифференцированная опухоль;

Группа среднего риска – фокальная анаплазия/ отсутствие анаплазии;

Группа высокого риска – диффузная анаплазия.

Необходима химиотерапия перед операцией в таких случаях:

Группа низкого риска – кистозная частично дифференцированная опухоль;

Группа среднего риска – полностью некротизированная /эпителиальная, стромальная, смешанная, регрессивная опухоль/фокальная анаплазия;

Группа высокого риска – бластемная опухоль Вильмса.

Данные о группе риска помогают составить оптимальную схему лечения до и после операции.

Стадии нефробластомы у детей

Определение стадии зависит от распространенности новообразования в окружающие органы и ткани.

На первой стадии новообразование находится в почечной капсуле и не выходит за ее пределы. В этом случае возможно провести резекцию с частичным или полным удалением ткани почки.

На второй стадии опухоль выходит за пределы почечной капсулы, но все еще сохраняется возможность ее полного удаления.

На третьей стадии поражаются лимфоузлы и вены, из-за чего провести резекцию не представляется возможным. Из лечебных методов используется химио- и лучевая терапия.

На четвертой стадии метастазы распространяются в близлежащие органы и кости. Операцию проводят, если опухоль и метастазы можно удалить, не повредив жизненно важные органы.

На пятой стадии опухоль поражает обе почки.

При двусторонней нефробластоме стадия определяется отдельно для каждой почки.

Как диагностируют опухоль Вильмса

Диагностика опухоли Вильмса проходит в несколько этапов с использованием инструментальных методов и лабораторных исследований.

Врачебный осмотр

На очном осмотре врач опрашивает пациента на предмет жалоб, анализирует симптомы, проводит пальпацию и измерения физических показателей (рост, вес, температура, АД). Для оценки рисков также исследуется семейный анамнез. Могут понадобится данные о беременности матери, если заболевание выявлено в очень раннем возрасте ребенка.

Лабораторные анализы

Лабораторные исследования помогают раскрыть картину общего состояния здоровья ребенка. К наиболее значимым анализам в случае опухоли Вильмса относят:

Общий анализ мочи;

Общий и развернутый анализ крови;

Анализ свертываемости крови (коагулограмма).

Кроме того врач может назначить дополнительные исследования в индивидуальном порядке.

Визуальные исследования

Для визуализации нефробластомы используется целый спектр инструментальных исследований:

УЗИ брюшной и забрюшинной полости;

КТ грудины для исключения метастазов в легких;

МРТ брюшной и забрюшинной полости;

Сцинтиграфия почек для глубокого анализа опухоли;

Ангиография сосудов для исключения повреждения в случае метастазирования;

ЭКГ для оценки здоровья сердца.

Для постановки точного диагноза может назначаться биопсия, при которой часть патологической ткани методом пункции берется для дальнейшего исследования. Пациентам до 6 месяцев биопсию не проводят, в этом случае рекомендована первичная резекция. Также биопсия исключается, если опухоль представляет собой кистозное образование, так как в результате пункции возможен разрыв оболочки кисты.

Как проходит лечение нефробластомы у детей

Стандартный протокол лечения при нефробластоме у детей включает в себя операцию и химиотерапию. В индивидуальных случаях возможно назначение лучевой терапии и даже пересадка стволовых клеток. При назначении терапии учитывается возраст ребенка, группа риска и стадия заболевания.

Хирургическая резекция – назначается в первоочередном порядке, если возможно полное удаление опухоли. Операция на начальном этапе лечения клинически показана детям до 7 месяцев, пациентам после 16 лет, а также при кистозной форме новообразования. В случае двусторонней нефробластомы удаляется только одна почка, у другой – иссекается патологическая ткань.

Химиотерапия – в зависимости от группы риска может назначаться перед операцией, чтобы уменьшить размеры новообразования. Постоперационная химиотерапия необходима для уничтожения патологических очагов и предотвращения рецидива заболевания. Также химиотерапия может применяться на стадии, когда операция противопоказана или неэффективна.

Лучевая терапия назначается для купирования опухолевых очагов, например, в случае неполной резекции новообразования.

Какой прогноз при лечении рака почек у детей

Прогноз в онкологии – это определение процента выживаемости в течение 5 лет после лечения. Нефробластома относится к онкозаболеваниям с высокой вероятностью благоприятного прогноза. Выживаемость пациентов, у которых диагностировали опухоль Вильмса составляет 90%, если новообразование локализовано, и 75% – если есть метастазы.

Ключевой фактор для положительного прогноза – своевременное лечение. При жалобах ребенка или малейших признаках нарушений со стороны почек следует обращаться к врачу, что поможет вовремя выявить патологию и начать терапию.