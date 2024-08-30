От каких грибов чаще всего получают отравление

Чаще всего нижегородцы получают отравление из-за бледной поганки и мухомора. Об этом ообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области и напомнили об основных правилах сбора грибов.

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На территории Нижегородской области произрастает большое количество самых разных грибов — от полезных и до ядовитых. При этом есть такие опасные грибы, которые похожи на съедобные и часто вводят в заблуждение даже самых опытных лесников. Среди таких лисички, опята и их ложные аналоги, маслята и перечные грибы, а также сыроежки и бледные поганки. «Двойники» даже есть у любимого у лесников белого гриба — это сатанинский гриб и желчный гриб.

По статистике, 95% отравлений грибами связаны как раз с такой путаницей. Также среди популярных причин — неправильная готовка грибов и их употребление для получения галлюцинаций.

«Летальность от грибных токсинов на фоне современных методов лечения составляет от 10% до 40%. Прогностическим фактором исхода является количество съеденных грибов пропорционально весу тела – по этой причине неблагоприятный исход отравления для детей значительно выше, чем для взрослых», – подчеркнул заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии больницы №33 Нижнего Новгорода Константин Мокров.

Чтобы не стать жертвой ложного плода, нижегородцам рекомендуют не собирать гриб, если есть малейшие сомнения в его оригинальности. Однако это правило соблюдают далеко не все. Так, по статистике, каждый второй пациент, поступающий в областной токсикологический центр, отравился собранными им грибами.

«Зачастую такие пищевые отравления носят групповой характер, когда в токсикоцентр одномоментно поступают семьи из трех, четырех, пяти и более человек. Среди общих проявлений, позволяющих заподозрить отравление съеденными накануне грибами, – рвота и диарея, выраженная слабость», – отмечает заведующая токсикологическим отделением больницы №33 Нижнего Новгорода Светлана Мудрова.

При наличии таких симптомов необходимо сразу вызывать «скорую помощь» и до ее прибытия принять энтеросорбенты и начать промывание желудка, чтобы снизить поступление токсинов в кровь.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что названы самые грибные места Нижегородской области.