Онколог перечислила неожиданные симптомы рака желудка

Кислая отрыжка и потеря веса могут говорить о раке желудка, рассказала «Газете.Ru» онколог Наталья Пащенко. По ее словам, также боль в области желудка во время приема пищи может быть симптомом онкологии.

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По симптомам рак желудка похож на язву желудка и гастрит: могут наблюдаться боли в области желудка во время приема пищи, отрыжка тухлым или кислым, снижение веса, кровотечение из желудка, которое проявляется рвотой в виде кофейной гущи и стулом в виде дегтя, — объяснила медик.

Онколог отметила, что при наличии таких симптомов следует обратиться ко врачу и сделать фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) с биопсией. Забор ткани желудка для анализа также нужно сделать при наличии полипа или язвы желудка, добавила Пащенко.

Ранее врач-онколог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Аслан Загаштоков заявил, что нужно в первую очередь отказаться от курения, чтобы уберечься от рака легких. Специалист подчеркнул, что в качестве профилактики также важно сбалансированно питаться, гулять на свежем воздухе и ежедневно заниматься физическими нагрузками. Врач уточнил, что важно вовремя лечить заболевания бронхов, чтобы они не переходили в хроническую форму.