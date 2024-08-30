Профессор оценил предупреждение Минздрава о новой вейперов

Минздрав РФ предупредил о болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. Речь идет о EVALI — остром легочном повреждении.

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В министерстве пояснили, что изучение недуга замедлилось с началом пандемии COVID-19 из-за схожести вызываемых симптомов. Симптомы заболевания во многом схожи с коронавирусом — температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка. Одним из первых симптомов EVALI считается нарушение пищеварительной системы.

Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Тверского ГМУ Павел Воробьев в интервью «Свободной Прессе» напомнил, что в 2019 году была серия странных смертей в США, которая носила довольно массовый характер, по крайней мере, статистически это было заметно. Тогда появились первые разговоры о том, что, возможно, ситуация связана с применением новых технологий курения.

«Потом пришел COVID, и эта тема загасла. Действительно симптомы крайне схожи, и один из них — острое повреждение легких. Оно бывает при многих инфекциях. А эти курительные средства в отличие от табачного дыма могут проникать глубже в легкие. Табачный дым все-таки в основном оседает в верхних дыхательных путях. А эта вещь более мелкая. Но это мое предположение», — пояснил профессор.

Воробьев, который редко хвалит Минздрав, заявил, что политика борьбы с курением в России принесла свои совершенно очевидные плоды. Шаг за шагом проводились различные мероприятия — цены, надписи, антиреклама, обсуждения на ТВ и так далее. Многие над такими методами даже издевались, но в итоге курение среди населения редко снизилось.

«Но пропустили удар, который пришел вот от этих новых смесей. Должны наверстать. Понимаете, синдром острого повреждения легких — с 2002 года есть стандарт — диагностика интенсивной терапии синдрома острого повреждения легких и острого респираторного дистресса-синдрома. Мы подробно тогда это все разбирали. Там прямо говорится — бактериальные вирусные грибковые инфекции, а дальше идет вдыхание токсинов и раздражающих веществ. Двуокиси углерода, соединение аммония, хлор и так далее. Понятно, что вот это «и так далее» может быть бесконечно. Но то, что токсины вызывают это острое повреждение, это однозначно и хорошо известно, ничего нового в этом нет, надо просто запрещать, как минимум законодательно приравнивать к курению», — подчеркнул Воробьев.

Ранее стало известно, что россияне, столкнувшиеся со штаммом коронавируса FLiRT, массово жалуются, что у них появляется необычный симптом.