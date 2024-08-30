Какие препараты повышают риск образования тромбов

Принимать активное участие в образовании тромбов могут гормональные и стероидные лекарства, средства против анемии, некоторые противоопухолевые, а также антипсихотические препараты. Об этом в пятницу, 30 августа, рассказал сердечно-сосудистый хирург, флеболог Илья Сорокваша.

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— Гормональные контрацептивы, содержащие эстроген, — один из наиболее известных типов препаратов, связанных с повышенным риском тромбоза. Особенная осторожность необходима женщинам старше 35 лет, курящим или имеющим предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, — рассказал специалист.

По его словам, такую же негативную роль может сыграть гормонозаместительная терапия (ГЗТ), применяемая для облегчения симптомов менопаузы. Особенно это касается продолжительного использования.

Еще один фактор риска развития тромбоза — длительный прием стероидных препаратов (преднизолона и других глюкокортикостероидов). Еще в этом процессе могут участвовать некоторые противоопухолевые препараты, в том числе химиотерапевтические. К ним относятся лекарства класса СЕРМ (Селективные модуляторы эстрогенных рецепторов). Среди таких препаратов Сорокваша упомянул Тамоксифен, применяемый для лечения и профилактики рака молочной железы.

— Эритропоэтины, используемые для лечения анемии, стимулируют производство красных кровяных клеток и могут увеличить риск тромбоза, особенно при неправильном дозировании. Транексамовая кислота эффективна для лечения и профилактики кровотечений, но одновременно повышает риск тромбозов, — добавил флеболог.

Кроме того, негативно влияют на риск развития тромбов также некоторые антипсихотические средства и препараты циклоспорин и такролимус для предотвращения отторжения трансплантата, пишет «Газета.ру».

Внезапное появление одышки, чувства нехватки воздуха, болей в груди и прожилок крови в мокроте может являться первым признаком оторвавшегося тромба. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова.