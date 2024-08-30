Перечислены последствия зависимости от компьютерных игр

Частое времяпрепровождение за компьютерными играми приводит к сильной активации головного мозга и возбудимости, заявила NEWS.ru кандидат психологических наук Светлана Колосова. По ее словам, многие геймеры проводят за столом несколько суток подряд и часто это все доходит до летальных исходов.

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Три часа компьютерных игр — перебор для взрослого и молодого человека. Профессиональные геймеры часто вообще не выходят из-за стола и практически не едят, идет постоянная активация головного мозга и сильная возбудимость. Процесс торможения вовремя не наступает, поддерживают себя тоником, обескровливание нижних конечностей, потому что они пережимаются в области тазобедренного сустава. Это, безусловно, сказывается на здоровье, особенно это чревато уже в молодом возрасте, — отметила Колосова.

Психолог призвала не забывать о золотых правилах работы за компьютером. Как отметила специалист, после 45 минут необходимо встать и отвлечься.

Глаза должны отдохнуть, ноги подвигаться, также нужно поменять положение рук. Поэтому частая игра за компьютером не является здоровым занятием ни для какой части нашего тела: будь то мозг, сердце, сосуды или мочеполовая система, — подчеркнула Колосова.

Ранее невролог-реабилитолог Александр Комаров заявил, что правильно подобранные видеоигры могут улучшить психологическое состояние. Специалист подчеркнул, что это один из элементов разгрузки головного мозга от ситуационных проблем.