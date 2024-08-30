Почему человек перестает видеть сны

Полное отсутствие снов может свидетельствовать о нарколепсии, апноэ, тревожно-депрессивном расстройстве, зависимости, раке и так далее, заявила врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Марина Филиппова. По ее словам, в случае кошмаров или отсутствия снов лучше проконсультироваться со специалистом.

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Существует категория людей, у которых совсем отсутствуют сновидения. И в большинстве случаев в этом тоже нет ничего плохого. Чаще всего человек видит сон, который потом забывает. Поэтому может казаться, что вам ничего не снилось. А с возрастом количество сна уменьшается, поэтому пожилые люди могут постепенно перестать видеть сновидения без всяких на то причин, — сказала она.

Ранее клинический психолог Артем Тараянц предупредил, что ночные кошмары могут сниться из-за неудобной позы или абьюза. Он отметил, что женщинам в ситуации с домашним насилием зачастую снится гигантское насекомое, которое пытается ее съесть, а жертвы мужского абьюза во снах сталкиваются с гневом толпы и осуждением.

До этого доцент кафедры неврологии Казанского государственного медицинского университета Рустем Гайфутдинов сообщил, что кошмары могут быть хорошим терапевтическим инструментом для освобождения, они могут помочь прийти к разрешению какой-то проблемы. При этом, по его словам, кошмары могут возникать из-за страха смерти или психологических и физических травм. Благодаря этому мозг способен создать алгоритм решения проблемы, однако в процессе человек может испытывать стресс, подчеркнул он.