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Россиян предупредили о неожиданной опасности мобильных телефонов

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл неожиданную опасность мобильных телефонов. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Россиян предупредили о неожиданной опасности мобильных телефонов
© globallookpress.com

Дементьев заявил, что мобильный телефон является источником множества инфекций. «Во все операционные запрещено заносить мобильные телефоны последние несколько лет. (...) Потому что занести в хирургическую операционную мобильный телефон — значит, нужно будет полностью дезинфицировать пространство», — рассказал врач.

Ранее Дементьев предупредил россиян о предвестниках слепоты. Одним из таких признаков офтальмолог назвал ухудшение зрения в темноте.

Перед этим Дементьев рассказал, на какое опасное состояние может указывать усталость глаз. По словам врача, этот симптом может свидетельствовать об астенопии.

Болезни и лекарства
Дмитрий Дементьев
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